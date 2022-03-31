أذربيجان: محافظة أغداش – المقال العاشر

باكو، 31 مارس، أذرتاج

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أسست محافظة أغداش / أغطاش في الثامن من أغسطس عام 1930م على مساحة 02ر1 ألف كم مربع.

ويبلغ عدد سكانها 1ر111 ألف نسمة حسب إحصاءات 1 يناير عام 2020م بالكثافة السكانية البالغة 109 نسمة على كل كم مربع.

وفي المحافظة 74 منطقة سكنية وهي مدينة أغداش العاصمة و71 قرية وقصبتان. وتبعد المحافظة عن العاصمة باكو 249 كم.

وتقع المحافظة شمال غربي سهول شروان وجنوب جبال أجي نوهور وعاصمتها مدينة أغداش.

وتتألف المحافظة من مدينة أغداش العاصمة وقصبتي لكي وتوريان شاي وقرى بيرينجي أرال وإكينجي أرال وعرب أوجاغي ومرسل وشيخلي وقراصو قوملاق وأشاغي نعمت اباد ويوخاخي نعمت أباد ويئني كند وقريبلي ويئني أرخ وقوبو اوستو وحاجيلار ومشهد وأمير ارخ وبنالار وداودلو واورتا لكي ويوخاري لكي واشاغي لكي وهابيتلي واوتشولو وأباد وقرادكين وأيمور وعرب شاكي وأغجاقوفاق وبيرازا وقرا اوغلان وأغزي بير وكوتاوان وخيناخلي ونعمت أباد وجوفا وكوكال وعرب وهوشون وخوسرو وساداوات وشمس أباد وتوفيقي وأمير محمود وقراغان ساعتلي ويوخاري غسيل وبولاق اوتاغي وقراغان سعدي وقراغان شيخلار واورتا غسيل وأشاغي غسيل وقول بنده وشور دهنه وبيليك ونهره خليل وكوتان أرخ وجاردام وأشاغي زين الدين وتاتلار ويئني أرخ وجورجوا وبير أير وقراداغلي وجوجوك ومالاي وقول قطعي وكور أرخ وجوفا ودهنه خليل وأشاغي أغجا يازي ويوخاري أغجايازي وقوشا قوفاق وشاكيلي وبير كعكة ويئنيجه وجوفاكند ومؤقتي.

وتضاريس المحافظة سهول في الغالب ما عدا جزء قليل جبلي شمال المحافظة. ومناخها جارة معتدلة وحرارة الطقس المتوسطة 2ر1-4ر1 مئوية في يناير و25-27 مئوية في يوليو وحجم الامطار السنوية 300-450 ملم.

ويجري نهر توريان شاي في المحافظة وعلى طول حدودها الجنوبية الغربية نهر كور. كما ينطلق مجمع مياه باش شروان من أراضي أغداش.

الزراعة تشكل أساس اقتصاد المحافظة حيث تطورت فيها زراعة الحبوب والفواكه وتربية المواشي.

وظروف أغداش الطبيعية السانحة جذب الناس منذ القدم للاستيطان فيها حيث أن سترابون اليوناني أشار الى ذلك في مؤلفاته وكانوا يشتغلون بالزراعة وإنتاج الحرير وزراعة القطن ذات الجودة العالية.

وكانت المنطقة المدعوة في القرون الوسطى "عَرَش" تابعة لسلطنة شروان فيما بدأت انحطاطها جراء حروب الصفوية والعثمانية الى أن دخلت في تبعية خانية شاكي في النصف الثاني من القرن الثامن عشر وألغيت السلطنة عام 1795م وضمت أراضيها الى خانية شاكي.

وأسست قضاء عرش داخل محافظة يليزافيتبول من قبل القيصرية الروسية 1873م على مساحة 5ر3212 كم مربع مع عدد سكانها 52371 نسمة الى أن ألغيت قضاء عرش عام 1929م واسست محافظة أغداش عام 1930م.

واراضي المحافظة غنية بالاثار التاريخية ومنشآت تحصين وقلعة واهمها قلعة سورخاي العائدة الى القرن الثامن عشر ويقع قرب قرية عرب في وادي نهر توريان شاي وجويشاي.

بعد مد سكة حديد باكو – تبيليسي عام 1883م ازدادت أهمية اغداش التي كانت شهيرة بوقوعها على عقد الطرق التجارية.

وفي كان في العاصمة أغداش عام 1897م 7 مصانع انتاج ومعالجة القطن ومركز تسويقه في جميع القوقاز. وبيع في سوق أغداش عام 1888م 49600 كغ من القطن وازداد الحجم عام 1892م الى 11200 كغ. وكانت أغداش ترسل منتجات القطن الى مارسيل وإيطاليا بجانب تصديرها طلاء العرقسوس من انتاج مصنع أغداش لمعالجة العرقسوس المبني فيها عام 1886م الى فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت في اغداش نحو 20 مدرسة تقليدية الى عام 1890م ودشنت فيها اول مدرسة غير دينية عام 1882م.

وتسلط الضوء على حياة المحافظة جريدة "أغداش" الصادرة منذ عام 1932م.

يمر من خلال المحافظة خط سكة حديد باكو – تبيليسي المدشن عام 1883م.

وفي أغداش عدد عديد من الآثار التاريخية والقديمة ومنها مسجد الحاج محمد أقا من القرن التاسع عشر وكروان سراء قرابيك من القرن التاسع عشر والحمام من القرن التاسع عشر ومسجد الحاج عثمان من القرن التاسع عشر ومسجد القيزيلباش من القرن التاسع عشر ومسجد الحاج بدل أفندي من القرن التاسع عشر ومسجد الحاج إسماعيل أقا من القرن التاسع عشر وضريح عائد الى 1902م في قرية بولاق اوتاغي وقلعة سورخاي من القرن الثامن عشر ومستوطن مدني شهركاه من القرون الوسطى وغيرها.