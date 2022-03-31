الجمارك تكشف عدد السيارات المستوردة إلى أذربيجان خلال شهرين
AzerTAg.az
٣١.٠٣.٢٠٢٢ [١٧:٢٣]
باكو، 31 مارس، (أذرتاج)
قالت هيئة الجمارك في بيان إن 11 ألفا و145 سيارة استوردت إلى أذربيجان خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري وبلغت قيمتها 125 مليون و433 دولار.
أفادت أذرتاج عن بيان الجمارك أنه كان 87 مركبا من السيارات المستوردة إلى البلد لنقل 10 ركاب او أكثر و10 آلاف و340 مركب لنقل الركاب عامة و668 مركب لنقل الشحن و50 مركبا من المراكب النقلية الخاصة.
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