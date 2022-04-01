 أذربيجان: محافظة أغصطفا – المقال الحادي عشر

باكو، 1 أبريل، أذرتاج

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أسست محافظة أغصطفا في 24 يناير 1939م على مساحة 50ر1 ألف كم مربع.

ويعزو المؤرخون وعلماء فقه اللغة كلمة "أغصطفا" الى كلمتي "أغوز/ غوز" و"طائفة" بمعنى طائفة اوغوزية وهي معلومة.

ويبلغ عدد سكانها 5ر88 ألف نسمة حسب إحصاءات 1 يناير عام 2020م بالكثافة السكانية البالغة 59 نسمة على كل كم مربع.

وفي المحافظة 39 منطقة سكنية وهي مدينة أغصطفا العاصمة و29 قرية و9 قصبات. وتبعد المحافظة عن العاصمة باكو 461 كم.

وتقع المحافظة شمال غربي الجمهورية في سهول القوقاز الصغرى ومنحدرات جيران شول وعاصمتها مدينة أغصطفا.

وأسست المحافظة عام 1939م ثم الغيت عام 1959م وضمت أراضيها الى محافظة قازاخ الى أن اعيد تأسيسها عام 1990م.

وتتألف المحافظة من مدينة أغصطفا وقصبات فورغون وشَكرلي وبويلو وجيران تشول وصال اوغلو وقرايازي وسويوق بولاق وسويوق بولاقلار وحذي اصلانوف وقرى بويلو وقيراق كسمن وداغ كسمن وكوج عسكر واشاغي كسمن وزليم خان وتاتلي وكوهنه قيشلاق وبارادولو ودوز قيشلاق وكولاير وبيريلي وكول خلفتي وموغانلي وصادقلي وكوج ولي وخطائي ويئني كون واشاغي جويجالي وقاتشاق كرم وعين آلي وجوجالي وبويوك كسيك وقيريقلي وخيلخينا وملا جعفرلي وحسن صو وقراحسنلي.

وتضاريس المحافظة سهول في الغالب مع اتلال وشبه جبال جنوب غربي وشمال شرقي المحافظة.

ومناخ المحافظة حارة معتدلة جافة وغير ممطر في الشتاء وحرارة الطقس المتوسطة 5-0 مئوية تحت الصفر في يناير وبين 18-25 مئوية في يوليو وحجم الأمطار السنوي 350-700 ملم.

ويجري في المحافظة نهر كور وكذلك فوافد نهري أغصطفا وحسن صو.

وتحتضن المحافظة محمية قرايازي الطبيعية.

أغصطفا محافظة زراعية في الغالب واهم مجالاتها زراعة الحبوب وتربية المواشي.

وتسلط جريدة أغصطفا الضوء على حياة المحافظة.

وتحد المحافظة محافظات قازاخ وطاووس الأذربيجانية وجورجيا وأرمينيا الأخرى.

وفي أراضي المحافظة عدد كثير من الاثار التاريخية القديمة ومنها معسكر مكان الإقامة من العصر الحجري في قرية كوج عسكر ومكان الإقامة تويره تبه في قرية اشاغي جويجالي من العصر الحجري الحديث - العصر البرونزي ومكان الإقامة شومو تبه من العصر الحجري الحديث في مدينة اغصطفا ومكان الإقامة قرغالار من العصر الحجري الحديث في قرية قيريلي وتل ملا نقي من العصر الحجري في قرية كوج عسكر ومكان الإقامة جبيش من العصر الحجري في محيط نهر حسن صو ومكان الإقامة ومقبرة من العصر البرونزي في قرية داغ كسمن ومكان الإقامة ألجاق تبه من العصر البرونزي الحديدي في قرية تاتلي ومكان الإقامة حصارلي تبه من العصر البرونزي الحديدي في قرية يوخاري جويجالي ومكان الإقامة حصارلي قلعة من العصر البرونزي الحديدي في قرية تاتلي والمعبد الألباني من القرون الوسطى بين قريتي يوخاري جويجالي وتاتلي ومكان الإقامة من القرين الرابع الميلادي في قرية داغ كسمن وغيرها.