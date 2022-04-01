لجنة الدولة لشؤون الطوائف الدينية تنظم ندوة تشاورية في حلول شهر رمضان المبارك
AzerTAg.az
٠١.٠٤.٢٠٢٢ [١٩:٠٠]
باكو، 1 أبريل، أذرتاج
نظمت فروع لجنة الدولة لشؤون الطوائف الدينية ندوات تشاورية في مختلف محافظات البلد في حلول شهر رمضان المبارك.
واهتمت الندوات التشاورية بوجوب الامتثال بمطالب القوانين سارية المفعول والتحلي بالحيطة والحذر إزاء حالات التمييز الطائفي والمذهبي والتقويمي في مواقيت الإمساك والإفطار.
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