أذربيجان: محافظة أقصو – المقال الثاني عشر

باكو، 4 أبريل، أذرتاج

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أسست محافظة أقصو في 8 أكتوبر 1943م على مساحة 02ر1 ألف كم مربع.

ويبلغ عدد سكانها 0ر81 ألف نسمة حسب إحصاءات 1 يناير عام 2020م بالكثافة السكانية البالغة 79 نسمة على كل كم مربع.

وفي المحافظة 80 منطقة سكنية وهي مدينة أقصو العاصمة و79 قرية. وتبعد المحافظة عن العاصمة باكو 162 كم.

وألغيت المحافظة عام 1963م ودمجت أراضيها الى محافظة كوردمير الى أن أصبحت محافظة مستقلة عام 1965م أيضا. وعاصمة المحافظة مدينة اقصو.

محافظة أقصو المندمجة تاريخيا الى أراضي شروان تبعد عن العاصمة باكو 162 كم غربا وتحد اقصو محافظات اسماعيلي غربا وشمالا غربيا وشاماخي شمالا غربيا وشرقيا وكوردمير وحاجي قابل جنوبا.

وتتألف المحافظة من مدينة اقصو وقرى بيجو وكيجديماز وقَشَد ولمنكه بيز وكَكَلي وعرب مهدي بيك ودَدَلي وقاسم بيكلي ومصفطالي وخليلي ورحيملي وقراداغ وشاه بيكلي وبوزاواند واق أرخ وقراباغلي وعرب اوشاغي وأقالار بيكلي وماشادقانلي وجابارلي وقياسلي ورحيم أقالي وطاشدمير بيكلي واقابيكلي وكندوبا وجعفرلي وجلاير وحاجي اوشاغي وعباس خانلي وقراقويونلو وموسى بيكلي ودَلّر ومرادلي وتكله وحاجي صمدلي وايلخيجي ونَوْجو وقراويلي ومليك جوبانلي وشيني وبكيملي وحاجي قديرلي وجوي دلّكلي وبادار وكولّولو وكلاغايلي ويئنيليك وكورصولو وكوْلوج ويئني كند وكندخان وهينقار وكيرده وائل أباد ونوران وزرقاوا ونويدي وسانقالان وخاصي دره وقوزئي وقيرلار وكالوا وسوراخاني وخاتمان وديلمان وبئر حسنلي وقراقاشلي وأولكوج ونواهي وقرامحمدلي وبادار قيشلاق وأخوندلو وحاجي ايمان وأراتلي جوروغلو وعرب ساروان وجورجوان ونميرلي وكنداخان.

وتضاريس المحافظة جبلية في الشمال والشمال الشرقي وسهلية جنوبا.

مناخ المحافظة حارة معتدلة وحرارة الطقس المتوسطة متراوحة بين 4 مئوية تحت الصفر و5ر1 مئوية في يناير وبين 15-27 مئوية في يوليو وحجم الامطار السنوي 340-800 ملم.

ويجري نهرا أقصو وجيرديمان وقناة يوخاري شروان في أراضي المحافظة

اقصو محافظة زراعية تطورت فيها تربية المواشي وزراعة الحبوب.

كانت حياة المحافظة يسلط عليها الضوء لأول مرة بجريدة يئني حياة منذ عام 1954م الى أن بدلت الى جريدة أيرلي عام 1961م. واسست إدارة محافظة أقصو جريدة "بيرليك" (التوحد) عام 1966م الى أن اطلقت إدارة السلطة التنفيذية للمحافظة جريدة "أقصو" منذ عام 2003م.

وفي أراضي محافظة أقصو عدد من الآثار التاريخية والدينية القديمة ومنها مجموعة من مقبرة ومكان الإقامة ومعبد قديمة تعود الى العصر القديم في قرية نويدي ومكان الإقامة جوانشير العائد الى القرون الوسطى الأولى في مدينة أقصو ومكان الإقامة قيرلار تبه فرية قيرلار العائد الى العصر الحجري القديم ومقبرة قديمة عائدة الى القرن الأول قرب قرية قيرلار ومكان مدينة مخربة عائد الى القرون السادس والثامن عشر قرب قرية أولكوج وتل خان يوردو العائد الى العصر البرونزي في قرية عرب أوشاغي وقراجي بولاق العائد الى القرن الثالث والأول قبل الميلادي شرق قرية نورلان وضريح الشيخ دورسون العائد على عام 1457م في مدينة أقصو وضريح بئر بختيار العائد الى القرن العشرين في مدينة أقصو وضريح أق كونبز (القبة البيضاء) العائد الى عام 1897م في قرية قراقويونلو وضريح قيرميزي كونبز (القبة الحمراء) العائد الى عام 1909م في قرية قراقويونلو ومسجد بلال أفندي العائد الى القرن التاسع عشر في قرية بادار وضريح الشيخ أمير أحمد العائد الى عام 1722 في قرية خليلي غيرها.