 أذربيجان: محافظة أستارا – المقال الثالث عشر

باكو، 5 أبريل، أذرتاج

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أسست محافظة أستارا في 8 أغسطس عام 1930م على مساحة 62ر0 ألف كم مربع.

ويبلغ عدد سكانها 7ر109 ألف نسمة حسب إحصاءات 1 يناير عام 2020م بالكثافة السكانية البالغة 177 نسمة على كل كم مربع.

وفي المحافظة 92 منطقة سكنية وهي مدينة أستارا العاصمة و89 قرية وقصبتان. وتبعد المحافظة عن العاصمة باكو 313 كم.

وألغيت المحافظة عام 1963م ودمجت أراضيها الى محافظة لنكران المجاورة واعيد تأسيسها عام 1965م محافظة مستقلة.

وتحد إيران الجنوب الشرقي والجنوب الغربي.

وتتألف المحافظة من مدينة أستارا العاصمة وقصبتا كيجابه وأرجيوان وقرى أوياكران وتوله كوان وبورزوبند ونويابود وأوفالا وخيجاسو وشمتوك وسيبيا ألفتيك وويشيكش وسوباريباغ ومسجد محلة وقابيجي محلة وروده كنار وسيلاكران وسنجردي وأرتوبا وألاشا وشواش وزونكولاش وشوي وسَرَك ووَزْنش وسياتوك وسليوَه وديقادي وسكشام وتنكه رود وماشخان وبنسر وتيلمان وشياكران وشاه أغاج وكوكولوس وجول ياتان وبالا شاه أغاج وقاميشوفكا سياكو وللكه بيشته وواقو وليازي وصيقالونو وسيهه كران وبناء بيك وشيخة محلة وسياكش وشاقلازوزه وهسين وكولاشه ورينه وتاخته كران وقانقالاش ولوبير وواقادي وميكي وجيله بارقو وتشوفاش وويلاشه وبيلي ومارزسه وبيو وأسخانه كران وبالباو وأزارو وبورسوت وموتالاياق واكبر محلة وشيخه ميشه وأنبابو ووله بارقو ودستور وهاموشام وكيلينبي وكاملاكان وتورادي ورواديلا وريقلابا وبليكش ولومين وواوادا ودولو وسيبيات وشَوْقو وأويارود وصيم وشومرود ودرّية وديقو وتشوكش وسيبيه بارت.

وتضاريس المحافظة جبلية في الغرب وسهلة في الشمال الشرقي وارتفاع بعض الذروات في القسم الجبلي يبلغ 2000 م.

وفي أستارا عدد كبير من الينابيع المعدنية. مناخ المحافظة حارة جافة في الصيف.

حرارة الطقس المتوسطة بين 5ر1 مئوية تحت الصفر و4 مئوية في يناير وبين 15-25 مئوية في يوليو وحجم الامطار السنوية 1200-1750 ملم.

ويجري من خلال أراضيها نهرا تنكه رود وأستارا على طول حدودها مع إيران.

تثبت الدلائل التاريخية أن مدينة أستارا كانت احدى مراكز سكنية قديمة لمنطقة تاليش الأذربيجانية حيث نجد اسم مدينة أستارا في مؤلفات بطلميوس وسترابون.

وكان طريق الحرير التاريخي يمر من خلال أراضي استارا التي كانت لها روابط واسعة مع كل من آسيا الوسطى والصغرى والصين والهند والعالم العربي. وفي قرية قابيجي محلة قرب نهر استارا كروان سراي قديم وأثبتت الدراسات ذات الصلة انه يعود الى القرن السابع الميلادي.

وكانت استارا مركز انتاج الحرير ومصدرة أحسنها الى الشام وبورصة وكاشان والبندقية.

وكان في استارا دار ضرب السكك العائد الى أوائل القرن الرابع عشر.

وجريدة "أستارا" تسلط الضوء على حياة المحافظة وتصدر منذ عام 1932م.

وفي محافظة أستارا عدد عديد من الآثار التاريخية والدينية القديمة وأقدمها مقابر علبة حجرية في قرية ميكي تعود الى الفترة ما بين القرون الخامسة والأولى قبل الميلادي ومثلها في قرى سياكو وتنكه رود وواقو فيما يزيد عدد الاثار التاريخية القديمة غير المدروسة في مناطق أستارا السكنية المحاذية لحدود ايران وغير المسكونة حاليا أنباران وباخجالار وأرمودو وتشاي اغزي واونوز وتنكوف ونوفوشترو وديلمادي وسيوف وغيرها.

وفي المحافظة اثار معمارية هندسية كثيرة ومنها ضريح عائد الى القرن الثاني عشر في قرية شاه أغاج وضريح الشيخ محمد زالاني في قرية بورزوبند وقلعة شيندان في قرية بي وقلعة ديوانكه غرب قرية ألاشا وقلعة يك دست في قرية تنكه رود ومسجد محمد الحنفية العائد الى عام 1499م في قصبة أرجيوان وحمام الكربلائي حامد عبد الله من القرن التاسع عشر وحمام مشهديي أبو طالب في قرية بنسر ومسجدا الحاج تيمور والحاج جان باغيش وغيرها.