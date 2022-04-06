أذربيجان: محافظة بالاكن – المقال الرابع عشر

باكو، 6 أبريل، أذرتاج

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أسست محافظة بالاكن في 8 أغسطس عام 1930م على مساحة 94ر0 ألف كم مربع.

ويبلغ عدد سكانها 1ر99 ألف نسمة حسب إحصاءات 1 يناير عام 2020م بالكثافة السكانية البالغة 105 نسمة على كل كم مربع.

وتبعد محافظة بالاكن عن العاصمة باكو 394 كم.

وتتألف المحافظة من 59 منطقة سكنية وهي مدينة وقصبة و57 قرية.

وتقع محافظة بالاكن شمال غربي أذربيجان في منحدرات القوقاز الكبرى بوادي ألازان هفتران وهي احدى محافظات البلد المرموقة من حيث غناء ثروتها الطبيعية وإمكاناتها الاقتصادية وتراثها الثقافي.

وتحد بالاكن داغستان بالاتحاد الروسي شمالا وجورجيا شمالا غربيا وجنوبا غربيا ومحافظة زاقاتالا شرقا.

وعاصمتها مدينة بالاكن. و68 في المائة من سكان بالاكن هم الأذربيجانيون الأتراك و29 في المائة هم الأوار و2 في المائة هم الأنجلوي و1 في المائة من الأقوام الأخرى.

وتضم محافظة بالاكن مدينة بالاكن العاصمة وقصبة قاباق تشول وقرى يئني شريف وايتي تالا وشريف وحنيفة ومرتضى تالا وأيري تالا وروتش احمد ومليك زاده وبويوك تالا وجينجار تالا وكولوزن بينه وجويَم تالا وقازْمه وبد اغار وجيليك وأوكوزوف تالا شامبول بناء ودارواز بناء وقايسا وأبجيت وكاتيخ وبرت بناء وكور تالا وقراحاجيلي وبيجيقار بناء وقولار وأجيليق بناء وماهامالار وسولبان وقاس بناء وقراجا بناء وميشه شامبول وقاز بولوك وكركلي وبوشت بناء ومازيم شاي وجور جور بناء وبوشته تالا وملاجي بناء وقامش تالا وقراوليلي وقاداش بناء وبيركاه وساري بولاق وكمسه بوقوف وأق كلسة وجدروف تالا وتالالار وهيتوفلار وبيرام بناء تولو ومازيم اوستو ومازيم قاريشان وحالة تالا وجويروجوك وشامبول واسحاقلي كيرمه.

وتضاريس المحافظة جبلية شمالا شرقيا وسهلة جنوبا غربيا وفي المحافظة ذورتا قوتون 3648م على طول حدود روسيا وتينوف روسو 3385م في سلسلة جبال القوقاز.

ومناخ المحافظة حار معتدل رطب وفي المناطق الجبلية بارد ورطب حيث أن حرارة الطقس المتوسطة 8ر7-5ر1 مئوية تحت الصفر في يناير وبين 5ر10-5ر24 مئوية في يوليو وحجم الامطار السنوية 600-1400 ملم.

وشبكة الأنهار كثيفة وتجري من خلال المحافظة انهار بالاكن ومازيم وكاتيخ وقانيخ / ألازان.

ومساحة المحافظة الشمالية والشمالية الشرقية مغطاة بالغابات.

وقوع قتال بين جيشي روما وألمانيا القديمة على ساحل نهر ألازان أي قانيخ عام 65 قبل الميلاد يدل على أن بالاكن من المساكن القديمة التي كانت مستوطنة من جانب الأتراك وابرزهم الهون والهيت.

بالاكن من أجمل مناطق أذربيجان ذات الطبيعة الخلابة على مدار العام ومعظم أراضي محمية زاقاتالا ذات الطبيعة النادرة تقع في بالاكن. وشلال كاتيخ في بالاكن أيضا ويعد معجزة طبيعية.

الزراعة هي المجال الرائد في بالاكن ومن اهم مجالاتها زراعة التبغ والفواكه وتربية دودة القز وزراعة الذرة وإنتاج منتجات تربية المواشي والبساتين وزراعة الحبوب والعنب.

وجريدة "بالاكن" تسلط الضوء على حياة المحافظة وكانت تصدر منذ عام 1935م باسم "ايرَلي" (الى الأمام) ثم استبدل اسمها بـ"شَنْ حيات" (الحياة السعيدة).

وأراضي بالاكن غنية بالآثار التاريخية والدينية القديمة ومنها قلعة بري من القرن الثاني عشر والثالث عشر في قرية كركلي نحو مجرى نهر هونبول أمام ممر جبلي ومسجد ذو المئذنة من القرن الثامن عشر وهو احد المساجد الأكبر والأرفع مئذنة في المنطقة حيث أن ارتفاع المئذنة المشيدة على حدة 45 م ومقبرة قديمة من القرن الحادي عشر في قرية سالبان وغار نوخو من العصر الحديدي في جبل قوبك ومكان الإقامة المخرب من القرون الخامسة والثامنة في قرية ماهامالار في ساحل نهر بالاكن وضريح ديني من القرن الثامن في قرية سالبان وخزانة المياه تحت الأرض في قرية قوللار والقلعة المربعة من القرن السابع عشر في قرية كاتيخ والمسجد العائد الى القرن الرابع عشر في قرية كاتيخ والضريح الإسلامي من القرن الرابع عشر في قرية تولو والمساجد العائدة الى القرن الرابع عشر في قرى كاتيخ وايتي تالا وكور تالا وحنيفة وخالة تالا ومازيم شاي وماهامالار وكذلك كنيسة نور العائدة الى القرن الخامس والسابع في قرية هاتوفلار وغيرها.