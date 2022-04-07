أذربيجان: محافظة بردع – المقال الخامس عشر

باكو، 7 أبريل، أذرتاج

يمكن الاطلاع على المقال السابق عبر الرابط https://azertag.az/ar/xeber/arabic-2081318 .

أسست محافظة بردع في 8 أغسطس عام 1930م على مساحة 95ر0 ألف كم مربع.

ويبلغ عدد سكانها 5ر157 ألف نسمة حسب إحصاءات 1 يناير عام 2020م بالكثافة السكانية البالغة 166 نسمة على كل كم مربع.

وتبعد محافظة بردع عن العاصمة باكو 314 كم.

تقع المحافظة على سهول قراباغ.

وتتألف المحافظة من 111 منطقة سكنية وهي مدينة بردع العاصمة و110 قرية عربلر وجول اوغلولار وشورالي وقراقويونلو وقراداغلي وديوانلي وجييرلي وكرنة وشاطرلي وكوردبوراكي وقازاخلار ونزيرلي ويئني طاشكند ومهدي خانلي وتقيلار وسيد يوسفلي وقايالي وحسن قايا وساعتلي وقهرمانلي وميرزا جعفرلي وملا جولار وأيريجه ويئني أيريجه وكريم بيكلي ونجف قولو بيكلي وميرزا آل بيكلي وقرامحمدلي ومحمدلي ومصطفى اقالي وملالي ومشهدي ايبيشلي ولنبران وقازاخلار وخسيلي وملا عيسالار وكولاير وملا محمدلي وكولكزلي وسركرلار واوتوز ايكيلر وحاجي احمدلي وبايراملي وخان عرب وشرفلي وقوردلار وكتل باراق وبيادالار وشروانلي وديمه داغلي واوغور بيكلي وقولار وحسين بيكلي وخان خانيملي وكلنترلي ودارغالار وعلي يانلي وموغانلي وقاسم بيكلي وألاجاديرلي وألباؤت وقرايوسفلي وتوماسلي ولك وعربه جيلار وحاجيلار وقراديرناق وقره تبه ومهديلي وقره دميرجي وتركمان وحسنلي وكوبر كند وحاجي بيكلي وتشومالار وتهله وتشلبيلر ونيفجي وبويوك كويوشلو وبالا كويوشلو وسوغان ورديلار وبجيرَوَان وزومورخاتش وامام قولو بيكلي وتشمَنْلي وأومود آليلار وجيمجيملي وحاجي آليلي وايكينجي حاجي آليلي ومير آسفلي وقره حاجي وساموخلو وولي اوشاغي وبالا قاجار وبويوك قاجار وكوربو سينديران وبيرينجي قره دميرجي وايكينجي قره دميرجي وحسين آليلار وخان اكاهلي وميرزا خان قراقويونلو وغفارلي وحاجيلي واميرلي وشاه وليلر وقاضي قورد آلي ويرلي أقالي ونزيرلي وبالا عربلر.

وفي قرية موغانلي ينبوع طبيعي للعلاج.

مناخ بردع حار معتدل وشبه استوائي جاف وفصل الشتاء جاف وحرارة الطقس المتوسطة 2ر1-8ر1 مئوية في يناير و6ر25-5ر26 مئوية في يوليو وحجم الأمطار السنوية 250—350 ملم.

وتجري في أراضي بردع أنهار ترتر وخاتشين وعلى طول حدودها الشمالية الشرقية نهر كور. وفي حوض نهر كور 3ر7 الاف هيكتار من غابات توقاي غير المكثفة.

محافظة بردع محافظة زراعية متطورة والزراعة وتربية المواشي هما المجالان الرائدان فيها.

عاصمة المحافظة مدينة بردع احدى أماكن الإقامة القديمة ليس في أذربيجان فقط بل في الشرق الأوسط أيضا حيث أن المواد المعثور عليها في الحفريات الأثرية خاصة العملات المعدنية العائدة الى حقب الإسكندر المقدوني وأراكيلر وأغسطس الإمبراطور الروماني. كما أن المآخذ والدلائل تثبت أن بردع كانت في الفترة ما قبل الميلاد لها روابط جيدة مع البلاد الموجودة آنذاك.

وفتحت بردع في عهد الخليفة عثمان. وكان نسمتها 100 الف شخص في بردع فترة القرنين السادس والسابع الميلادي. وضربت في بردع النقود في القرن الثالث عشر.

وكانت بردع شهيرة في القرون الوسطى بعلمائها الأفذاذ في مختلف العلوم خاصة الدينية الإسلامية ومنهم المحدثون والفقهاء والمفسرون والفلاسفة وهم المعروفون بنسبتهم "البردعي او البردجي".

وهاجم الروس على بردع 944م وطلبوا من السكان بمغادرة المدينة خلال مدة يوم واحد وذبحوا وقتلوا من رفض المغادرة من البردعيين المدينة حيث بلغ حصاد مجازر الروس في المدينة 20 الف بردعي ما أدى الى انتشار الوباء في المدينة الأمر الذي اجبر الروس على مغادرة المدينة التي لم تتعاف مما تعرض له من اجدي الغزاة الروس من الخراب والدمار والهدم خلال مدة قصيرة.

كما تعرضت بردع لموجات من الخراب والدمار في غزوات المغول وحملات الأمير تيمور مرات أخرى.

وكانت مدينة بردع في أراضي خانية قراباغ.

وتعرضت بردع للقصف الصاروخي والمدفعي المكثف من قبل قوات أرمينيا خلال حرب الـ44 يوما الوطنية عام 2020م.

وحياة محافظة بردع تسلط عليها الضوء جريدتا "بردع" و"خان تشينار" والأولى تصدر منذ عام 1932م والثانية عمرها بضع سنوات وهي خاصة. وفي المحافظة قلم برامج إذاعة الراديو المحلية منذ 1964م.

وتمر من خلال أراضي المحافظة 8ر405 كم من الطرق المعبدة ومنها 87 كم ذات أهمية الدولة ومنها 7ر318 كم ذات الأهمية المحلية.

أراضي محافظة بردع غنية بالآثار التاريخية والدينية بما يواكب مع تاريخها الممتد في القدم ومنها ضريح بردع العائد الى 1322م في مدينة بردع وبقايا سور المدينة العائدة الى القرن السادس ومسجد إبراهيم ومقبرة بجانبه العائد الى القرن الثامن عشر وجسر على نهر ترتر العائد الى الفترة ما بين القرون السابعة والتسعة وضريح الجد أخسادان العائد الى القرن الرابع عشر وضريح ثماني الأضلاع العائد الى القرن الثامن عشر في قرية جول اوغلولار ومسجد الجمعة في العاصمة بردع لعام 1905م وحمام مشيد في القرن التاسع عشر في قرية شيروانلي ومسجد اوغور بيكلي من القرن التاسع عشر وضريح بهمن ميرزا قاجار من العام 1880م وغيرها.