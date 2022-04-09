زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية نحو 4 %
AzerTAg.az
٠٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٢:٥٤]
باكو، 9 أبريل، (أذرتاج)
زاد إنتاج الكهرباء في البلاد بنسبة 3.9 في المائة إلى 7 مليارات و194.2 مليون كيلوواط / ساعة في الفترة ما بين يناير - مارس من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الطاقة الاذربيجاني برويز شاهبازوف.
قال إن انتاج الطاقة الكهربائية زاد 1.4 مليون كيلوواط / ساعة، ليصل الى 508.4 مليون كيلوواط / ساعة.
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