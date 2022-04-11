أذربيجان: محافظة جبرائيل – المقال الثامن عشر

باكو، 11 أبريل، أذرتاج

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أسست محافظة جبرائيل في 8 أغسطس عام 1930م على مساحة 05ر1 ألف كم مربع. ويبلغ عدد سكانها 7ر81 ألف نسمة حسب إحصاءات 1 يناير عام 2020م بالكثافة السكانية البالغة 78 نسمة على كل كم مربع.

وتبعد محافظة جبرائيل عن العاصمة باكو 338 كم.

وتتألف المحافظة من 93 منطقة سكنية وهي مدينة جبرائيل العاصمة وقصبتا قوملاق وخَلَفْلي وقرى يارا حمدلي وخداورديلي وقربان تبه وشاه ولدلي وخوبيارلي وامام باغي وهورووْلو وجاباند وسافارشا وتشَرَكن وبابي وأفنديلر وبالياند وقراجالي ودوشولو وسليمانلي وطاشكسان وقيشلاق وقويجاق وشيبيك ونوزكار وشاه ولي ونياز قولار وتينلي وقوفشودلو وحاجي اسحاقلي وقوشا بولاق وشكر بيكلي وشيخ آل أقالي ومحمودلو وفوغانلي ودَجَل وأمير وارلي وساريجالي ومَزرع ويوخاري مزرع وسلطانلي ويانار خاج وآل كيخالي وماشانلي وحسنلي ومهديلي وتشاخيرلي ومينباشيلي وسعدي وأق تبه وكاودار وميرك وحسين آلار وحاجيلي وتولوس وداغ توماس وقره أغاج وصوفولو وتشلَبيلر وداغ ماشانلي وقازان زمي وسويودلو وأشاغي ماراليان ويوخاري ماراليان وكارخولو وجعفر أباد واسحاقلي وقلعة جيق وهوفوسلو وسيريك وأشاغي سيريك وشيخلار وملا حسنلي وعسكر خانلي وخَلَفْلي وقَرَر وكوردلر ونوسوس وتتار وقوملاق ومست آل بيكلي وخدافرين وجويرتشين واويس عليلي وبويوك مرجانلي وجوجوق مرجانلي ويوخاري مرجانلي وخان أقا بولاق وتشولو ودرزيلي وداش أويس علي ويوخاري نوسوس وأشاغي مليكلي ونفطاليلار وقوشجيلار وحسن قايالي.

تقع المحافظة على منحدرات جنوبية شرقية من القوقاز الصغرى في الساحل الايسر من نهر أراز وتحد جنوبا وجنوبا شرقيا مع ايران وجنوبا غربيا مع زنكيلان وغربيا مع قبادلي وشمالا مع خوجاوند وشرقا مع فضولي.

معظم أراضي المحافظة سهل مائل ما عدا شمالها فهي جبلية.

وحرارة الطقس المتوسطة 0-2 مئوية في يناير و24-25 مئوية في يوليو وحجم الامطار السنوية 400-500 ملم.

انهار جبرائيل الداخلية ذات مجار قصيرة ومؤقتة سوى نهر أراز الذي يجري على طول حدودها مع ايران.

يشار الى أن تسمية المحافظة تعود إما الى رجل يدعا جبرائيل وضع أساس مدينة جبرائيل وإما الى الملك جبرائيل عليه السلام.

وكانت أراضي جبرائيل خاضعة على مر الزمن لمختلف الدول المسيطرة على المنطقة من دول ميديا قبل الميلاد وألبانيا القوقازية والساسانية الإيرانية وكذلك الخلافة الأموية والشداديين والصفوية الى خانية قراباغ في أوائل القرن التاسع عشر. ثم أدرجت جبرائيل في ولاية خزر بعاصمتها شاماخي عام 1841م وفي قضاء شوشا عام 1846م الى تأسيس قضاء جبرائيل المستقلة عام 1873م وذلك عن طريق سحبها من قضاء شوشا وادراجها في قضاء يليزافيتبول وكانت أراضي القضاء آنذاك تشمل على أراضي محافظات جبرائيل وفضولي وخوجاوند وقبادلي وزنكيلان الحالية على مساحة 63ر6 الف كم مربع بسكانها العام 66360 نسمة.

وكانت النقود الروسية متداولة فيها منذ 1840م. وكانت القضاء تحتضن 5 معامل لانتاج الحرير.

وجانت في جبرائيل مدرسة روسية عام 1876م وافتتحت فيها 1912م أول مدرسة للبنات.

ووضع خط سكة حديد روسيا وإيران من خلال أراضي جبرائيل فترة أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين.

وحاصر غزاة ارمن مدينة جبرائيل في 18 أغسطس 1993م الى أن احتلوها 23 أغسطس نفس العام.

واستشهد نحو 400 شخص من سكان جبرائيل خلال حرب قراباغ الأولى وتمكن جيش أذربيجان 1994م من تحرير قرية جوجوق مرجانلي من الاحتلال الأرميني وتل لاله تبه في أبريل 2016م خلال حرب الأربعة أيام حتى حررت مدينة جبرائيل و90 قرية للمحافظة نتيجة العمليات العسكرية التي نفذها جيش أذربيجان منذ 27 سبتمبر عام 2020م.

محافظة جبرائيل غنية بالآثار التاريخية والدينية ومنها حمام السلطان مجيد وأضرحة دائرية وثمانية الأضلاع في قرية خوديارلي وضريح دائري في قرية شيخلار وجسرا خدافرين وقلعة عذراء في جبل ديري وقبة مقطوع الرأس في قرية داغ توماس ومقابر جانقولو وقوم تبه التلية قرب قرية محمودلو ومنشآت صقلوبية قرب قرية تتار وغيرها.

وفي عداد ما دمره وخربه وهدمه جيش أرمينيا في جبرائيل خلال سنوات الاحتلال الـ30 عاما من مدينة جبرائيل بسكانها 4ر7 الف نمسة و90 قرية بعدد نسمتها 4ر44 الف شخص،

13000 عدد من بيوت خاصة على مساحة 1100 ألف متر مربع بخسارة 220 مليون دولار،

161 بناية عامة، 3 ملايين دولار

91 مؤسسة تعليمية من المدارس وروضات الأطفال ومدارس موسيقية بسعة 14500 مقعد، 90 مليون دولار

77 مؤسسة صحية بسعة 510 سرير، 60 مليون دولار

149 منشأة ثقافية، 4ر75 مليون دولار

8 منشآت صناعية، 4ر68 مليون دولار

44 منشأة زراعية، 151 مليون دولار

134 آثر تاريخي ديني، 12 مليون دولار

20 كم من الطرق البرية، 20 مليون دولار

56 جسرا، 4 ملايين دولار

60 كم من خطوط إمداد المياه للشرب من الآبار الارتوازية الـ142، 19 مليون دولار

281 كم من خطوط إمداد الكهربائية مع 1460 أجهزة طاقة كهربائية، 18 مليون دولار

4480 هيكتار من مساحة الغابات، 1ر15 مليون دولار

58585 هيكتار من حقول زراعية ومرعية، 15 مليون دولار

ممتلكات خاصة ، 9ر171 مليون دولاار

2023 رأس من المواشي الكبيرة، 1 مليون دولار

5583 رأس من المواشي الصغيرة، 8ر1 مليون دولار

1077 هيكتار و99 هيكتارا من أشجار الفواكه الخاصة والعامة على التوالي، 14 مليون دولار

11 مؤسسة انشائية، 37 مليون دولار

البنية التحتية الهندسية، 72 مليون دولار

الى أن خسائر جبرائيل من الاحتلال الأرميني بلغت 8ر1392 مليون دولار.