أذربيجان: محافظة جليل أباد – المقال التاسع عشر

باكو، 12 أبريل، أذرتاج

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أسست محافظة جليل أباد في 8 أغسطس عام 1930م على مساحة 44ر1 ألف كم مربع. ويبلغ عدد سكانها 3ر225 ألف نسمة حسب إحصاءات 1 يناير عام 2020م بالكثافة السكانية البالغة 156 نسمة على كل كم مربع.

وتبعد محافظة جليل أباد عن العاصمة باكو 210 كم.

وتتألف المحافظة من 120 منطقة سكنية وهي مدينتا جليل أباد العاصمة وجوي تبه وقرى آلار وبريوُولنوي وأوزون تبه وشيله ونكه وأدنالي وأبيش أباد وشعبانلي وقاسم بيكلي وحاجي محمدلي ومير تهمزلي وتكله وأبازالي وبابالي وبويخانلي ومليك قاسملي وشوتوكلو ونوروز علي ومشهديلر ودوستالي ويوسوبلو وجوفوز بولاق وزحمت أباد وشورباجي ومددلي ومحمد رضالي ولكين وبوراوار وبادام أغاج وموسالي وشاطرلي وأسدلي وكاظم أباد وماشليق وأوتش تبه وطازة كند وجعفرخانلي وخانه كاه وبرديلي وميكائيلي وقارغيلي وجول محمدلي وشكورلو ومحمد جانلي وأتجلر وأستانلي وصولو تشيشمه وتشونه خانلي وزوبون وجعفرلي وفرضيلي وعبدولو وحسنلي ومشهدي حسينلي وجلائر وميرزا علي ولالار وكردلر وخانيلي وبورساوا ودولت آل بيكلي وملالي وعلي أباد وسرحد أباد ومشهدي ولي وكومانلي وبجيروان وشيخلار وحذي أباد وآلاشار وجنكان وفرج الله لي وطاهرلي وأغوسم وسلطان كند ولزران وشينار وقره كاظملي وسارخانلي ودللي ومورانلي وقره زنجير وصابر أباد وأوجاقلي وعلي قاسملي وبدرلي وباباخانلي وأغداش وحاجي جوادلي وتشونزلي وكوفوز بولاق ووَنْليك وبادام أغاج وداريليق وأق بولاق وأخته خانه وأوغلو بولااق وفتح الله قيشلاق وهامار قيشلاق والله ورنلي قره أغاج وإنجيللي وقاميشلي كول وألبالان وخليل أباد وخليلي وسيد بازار وحاصلي وحاجي إسماعيلي وساداتلي وإنيلي وأديشه وجونشلي واجارة وضرب علي وطازه كند وموغان وسويودلو.

وسميت المحافظة الى 2 يوليو 1967م باسم استراخان بازار.

وتحد المحافظة بيلاسوار في الشمال ونفطشالا في الشرق وماصالي ي الجنوب ويارديملي في الجنوب الغربي وإيران في الغرب.

واراضي المحافظة سهلة في الغالب وجبلية منخفضة في الجنوب الغربي فيما تتدنى مناطق عدة في الشرق عن مستوى البحر.

ومناخ جليل أباد حار معتدل جاف في الصيف وحرارة الطقس المتوسط 1-3 مئوية في يناير و25-30 مئوية في يوليو وحجم الامطار السنوي 400-600 ملم.

انهار المحافظة جارية مؤقتا. وفيها غابات.

واقتصاد جليل أباد يعتمد على زراعة العنب والحبوب وتربية المواشي وغالبية المؤسسات الصناعية في مدينة جليل أباد.

محافظة جليل اباد من المستوطنات القديمة في أذربيجان. وتعود مدينة همشره الى الألفية الثانية قبل الميلاد وجاء في المآخذ القديمة أن المدينة كانت محاصرة بقلعة ارتفعت جدرانها 3 امتار وبعد هجمات العرب على أذربيجان انهارت مدينة همشره واخذت مكانها مدينة حاصلي في الفترات التالية. ونتيجة ترحيل الروس الى أذربيجان في الثلاثينات من القرن التاسع عشر تحولت مدينة أستراخان بازار التي كانت تحتضن الروس والاذربيجانيين معا الى مركز الولاية.

وفي المحافظة محطة نقل إذاعة الراديو والتلفزيون وراديو محلية. وتصدر عن السلطة التنفيذية جريدة "يئني كون" منذ عام 1932م بجانب صحيفتي "سوزون ايشيغي" (نور الكلمة) منذ 2003م و"مناسبت" منذ 2004م.

وفي أراضي المحافظة 50 أثرا تاريخيا ومن أشهرها مستوطنا علي كومك تبه وميشار شاي العادين الى العصر الحجري الحديث ومستوطن قورو دره العائد الى الألفية الـ4 قبل الميلاد ومكان المدافن يدي تبه العائد الى العصر البرونزي ومستوطن تشينلي تبه العائد الى الألفية الثالثة قبل الميلاد وبقايا مدينتي موغان وبجيروان العتيقتين وقصر قازان ومقابر أتلال بجيرواون وأكواخ بئر حسن وبئر خنجر وزردوشت وغيرها.