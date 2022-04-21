إنتاج الطاقة الكهربائية من محطات طاقة الرياح
AzerTAg.az
٢١.٠٤.٢٠٢٢ [١٢:٢١]
باكو، 21 أبريل، (أذرتاج)
أنتجت محطات طاقة الرياح الناشطة على نطاق الجمهورية خلال أشهر يناير – مارس من العام الجاري 12.2 مليون كيلو واط ساعي من الطاقة الكهربائية.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه تم توليد 12.3 مليون كيلو واط ساعي من الطاقة الكهربائية في محطات الطاقة الشمسية في البلاد خلال 3 أشهر.
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