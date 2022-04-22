عقد حلقة نقاش أولى ضمن مؤتمر أذربيجانيي العالم الخامس في شوشا

شوشا، 22 أبريل، أذرتاج

عقدت حلقة نقاش أولى في موضوع "المهام المنوطة أمام جالية أذربيجان في الفترة ما بعد الحرب وخطة نشاط او خريطة طريق" ضمن مؤتمر أذربيجانيي العالم الخامس مؤتمر النصر المنعقد في مدينة شوشا عاصمة ثقافة أذربيجان 22 أبريل اليوم.

وحلقة نقاش منعقدة بإشراف رئيس لجنة الدولة لشؤون الجالية فؤاد مرادوف تستمع الى كلمات يلقيها كل من مساعد الرئيس الأذربيجاني مدير قسم شؤون السياسة الخارجية بالديوان الرئاسي حكمت حاجييف ومديرة قسم السياسة الإنسانية والجالية والتعددية الثقافية والشؤون الدينية بالديوان الرئاسي فرح علييفا ورئيس رابطة أذربيجانيي ألمانيا الطبيب نوران قربانوف ورئيسة جمعية "ساره خاتون" للنساء سيموزر بال اوغلانوفا وكاتبة السياسة الخارجية بجريدة ستار التركية الباحثة الصحفية سويل نورييفا.