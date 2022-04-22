  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    عقد حلقة نقاش أولى ضمن مؤتمر أذربيجانيي العالم الخامس في شوشا

    ٢٢.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٣٨]

    شوشا، 22 أبريل، أذرتاج

    عقدت حلقة نقاش أولى في موضوع "المهام المنوطة أمام جالية أذربيجان في الفترة ما بعد الحرب وخطة نشاط او خريطة طريق" ضمن مؤتمر أذربيجانيي العالم الخامس مؤتمر النصر المنعقد في مدينة شوشا عاصمة ثقافة أذربيجان 22 أبريل اليوم.

    وحلقة نقاش منعقدة بإشراف رئيس لجنة الدولة لشؤون الجالية فؤاد مرادوف تستمع الى كلمات يلقيها كل من مساعد الرئيس الأذربيجاني مدير قسم شؤون السياسة الخارجية بالديوان الرئاسي حكمت حاجييف ومديرة قسم السياسة الإنسانية والجالية والتعددية الثقافية والشؤون الدينية بالديوان الرئاسي فرح علييفا ورئيس رابطة أذربيجانيي ألمانيا الطبيب نوران قربانوف ورئيسة جمعية "ساره خاتون" للنساء سيموزر بال اوغلانوفا وكاتبة السياسة الخارجية بجريدة ستار التركية الباحثة الصحفية سويل نورييفا.

    AZERTAG.AZ :عقد حلقة نقاش أولى ضمن مؤتمر أذربيجانيي العالم الخامس في شوشا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٤.٠٤.٢٠٢١ [٢١:٤٦]
    خلال الاحتجاجات في نيدرلند، يُطالب من أرمينيا تزويد أذربيجان بخرائط المناطق الملغومة
    ١٧.٠٣.٢٠٢١ [١٦:٢٤]
    وزير الدفاع يزور الوحدات الموجودة في الأراضي المحررة (فيديو)
    ٢٦.٠٢.٢٠٢١ [١٣:١٤]
    زيارة صحفيين أجانب لجنة الدولة للعمل مع المغتربين
    ٢٣.٠٢.٢٠٢١ [١٧:٥‎١]
    الجالية الروسية في أذربيجان تطالب المجتمع الدولي بالاعتراف بالإبادة الجماعية في خوجالي
    عقد حلقة نقاش أولى ضمن مؤتمر أذربيجانيي العالم الخامس في شوشا عقد حلقة نقاش أولى ضمن مؤتمر أذربيجانيي العالم الخامس في شوشا عقد حلقة نقاش أولى ضمن مؤتمر أذربيجانيي العالم الخامس في شوشا عقد حلقة نقاش أولى ضمن مؤتمر أذربيجانيي العالم الخامس في شوشا عقد حلقة نقاش أولى ضمن مؤتمر أذربيجانيي العالم الخامس في شوشا عقد حلقة نقاش أولى ضمن مؤتمر أذربيجانيي العالم الخامس في شوشا عقد حلقة نقاش أولى ضمن مؤتمر أذربيجانيي العالم الخامس في شوشا عقد حلقة نقاش أولى ضمن مؤتمر أذربيجانيي العالم الخامس في شوشا عقد حلقة نقاش أولى ضمن مؤتمر أذربيجانيي العالم الخامس في شوشا عقد حلقة نقاش أولى ضمن مؤتمر أذربيجانيي العالم الخامس في شوشا عقد حلقة نقاش أولى ضمن مؤتمر أذربيجانيي العالم الخامس في شوشا عقد حلقة نقاش أولى ضمن مؤتمر أذربيجانيي العالم الخامس في شوشا عقد حلقة نقاش أولى ضمن مؤتمر أذربيجانيي العالم الخامس في شوشا