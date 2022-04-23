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    اختتام مؤتمر "الظفر" لأذربيجانيي العالم في شوشا

    ٢٣.٠٤.٢٠٢٢ [١٣:٤٤]

    شوشا، 23 أبريل (أذرتاج)

    اختتمت فعاليات المؤتمر الخامس لأذربيجانيي العالم – مؤتمر "الظفر" في شوشا.

    أفادت وكالة أذرتاج ان رئيس اللجنة المعنية بشئون الجاليات فؤاد مرادوف والمبعوث الخاص للرئيس الى محافظة شوشا آيدين كريموف ورئيس مجلس إدارة محمية مدينة شوشا مفتون عباسوف.

    ثم أقيم حفل اعتماد الوثائق في المؤتمر وحفل تكريم ممثلي الشتات.

    يذكر ان المؤتمر الخامس لاذربيجانيي العالم انطلق في مدينة شوشا عاصمة الثقافة الأذربيجانية في 22 أبريل. حضر المؤتمر أكثر من 400 ممثل من الشتات من 65 بلدا.

     

    AZERTAG.AZ :اختتام مؤتمر "الظفر" لأذربيجانيي العالم في شوشا
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