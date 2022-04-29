استيراد 3210 سيارة كهربائية الى أذربيجان خلال 3 أشهر

باكو، 29 أبريل، (أذرتاج)

تم استيراد 3210 سيارة كهربائية الى البلد خلال أشهر يناير – مارس من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الاذربيجاني ان 3140 سيارة من تلك السيارات المستوردة هجينة وتعمل بالكهرباء والوقود. أما 70 منها فتعمل بالمحرك الكهربائي فقط.