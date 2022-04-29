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    استيراد 3210 سيارة كهربائية الى أذربيجان خلال 3 أشهر

    ٢٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٣٤]

    باكو، 29 أبريل، (أذرتاج)

    تم استيراد 3210 سيارة كهربائية الى البلد خلال أشهر يناير – مارس من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الاذربيجاني ان 3140 سيارة من تلك السيارات المستوردة هجينة وتعمل بالكهرباء والوقود. أما 70 منها فتعمل بالمحرك الكهربائي فقط.

    AZERTAG.AZ :استيراد 3210 سيارة كهربائية الى أذربيجان خلال 3 أشهر
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