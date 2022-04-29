استيراد 3210 سيارة كهربائية الى أذربيجان خلال 3 أشهر
AzerTAg.az
٢٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٣٤]
باكو، 29 أبريل، (أذرتاج)
تم استيراد 3210 سيارة كهربائية الى البلد خلال أشهر يناير – مارس من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الاذربيجاني ان 3140 سيارة من تلك السيارات المستوردة هجينة وتعمل بالكهرباء والوقود. أما 70 منها فتعمل بالمحرك الكهربائي فقط.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٧.٠٤.٢٠٢٢ [١٥:٠٦]
٢٧.٠٤.٢٠٢٢ [٠٩:٤٢]
٢٥.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:٢٨]
٢٣.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:٢٧]
٢٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٣٥]
٢٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:٢٥]
٢٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٣:٥٩]
٢٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٣:١١]
٢٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٣٤]
٢٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٢١]
٢٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:٣٩]
٢٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:١٣]
٢٨.٠٤.٢٠٢٢ [١٥:٢٢]
٢٧.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٤٦]
٢٦.٠٤.٢٠٢٢ [١٥:٣١]
٢٣.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٤٦]
٢٨.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٢٢]
٢٧.٠٤.٢٠٢٢ [١٥:١٠]
٢٥.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٥٣]
٢٥.٠٤.٢٠٢٢ [١٥:٠٠]
٢٣.٠٤.٢٠٢٢ [١٥:٢٩]
٢٢.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٢٩]
٢١.٠٤.٢٠٢٢ [١١:٣٠]
١٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٣٧]
٢٨.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٢٩]
٢٨.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:١٦]
٢٨.٠٤.٢٠٢٢ [١٢:٠٣]
٢٨.٠٤.٢٠٢٢ [١١:٥٣]
٢٨.٠٤.٢٠٢٢ [١٥:٣٠]
٢٧.٠٤.٢٠٢٢ [١٥:٣٥]
٢٧.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:٢٧]
٢٦.٠٤.٢٠٢٢ [١٥:٢٧]
٢٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٣٢]
٢٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:١٤]
٢٩.٠٤.٢٠٢٢ [١١:٢٤]
٢٩.٠٤.٢٠٢٢ [١١:١٦]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك