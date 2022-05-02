الجمارك تكشف عدد السيارات المستوردة إلى أذربيجان خلال 3 أشهر

باكو، 2 مايو، (أذرتاج)

قالت هيئة الجمارك في بيان إن 17 ألفا و102 سيارة استوردت إلى أذربيجان خلال أشهر يناير - مارس من العام الجاري وبلغت قيمتها 189 مليون و354 دولار.

أفادت أذرتاج عن بيان الجمارك أنه كان 90 مركبا من السيارات المستوردة إلى البلد لنقل 10 ركاب او أكثر و15 ألفا و934 مركب لنقل الركاب عامة و1012 مركب لنقل الشحن و66 مركبا من المراكب النقلية الخاصة.