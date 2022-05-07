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    ملاحة بحر الخزر تحذر السفن من اشتداد سرعة الرياح

    ٠٧.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٠:٠٠]

    باكو، 7 مايو (أذرتاج)

    تحذر إدارة الملاحة الأذربيجانية في بحر الخزر كل السفن من اشتداد سرعة الرياح الشمالية والشمالية الغربية في حوض بحر الخزر حتى صباح 8 مايو.

    أفادت وكالة أذرتاج ان الإدارة تدعو طواقم السفن الى توخي الحذر والحيطة واتخاذ التدابير الاستباقية والرسو في المناطق الآمنة.

    AZERTAG.AZ :ملاحة بحر الخزر تحذر السفن من اشتداد سرعة الرياح
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