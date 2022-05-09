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    مناقشات حول ممر النقل الدولي "الشمال – الجنوب" في طهران

    ٠٩.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٢:١٨]

    باكو، 9 مايو (أذرتاج)

    سيقوم نائب رئيس الوزراء الروسي ورئيس اللجنة الحكومية الروسية الإيرانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري آلكساندر نوفاك بزيارة طهران في الأسبوع القادم.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن نائب وزير الخارجية الإيراني للشئون الاقتصادية الدولية مهدي صفري قوله ان نوفاك سيلتقي النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر. سيناقش الطرفان في اللقاء تبادل تسهيل إجراءات نظام تأشيرة الفيزا للسياح والتعاون بين الدولتين في المجالات المالية والنفط والغاز والترانزيت والنقل.

    كما سيتناول الطرفان بحث الخطوات المتخذة في مجال تشكل ممر النقل الدولي "الشمال – الجنوب" ومسألة انشاء السكة الحديد بين رشت واستارا الجزء الرئيسي لهذا الممر.

    يشار الى ان السكة الحديد بين رشت واستارا امتداد السكة الحديد قزوين ورشت. ستنقل البضائع من بلدان جنوب شرقي آسيا وبلدان الخليج الى أوروبا وبالاتجاه العكسي من مينائي بندر عباس وجباهار الإيرانيين والسكة الحديد بين قزوين ورشت واستارا الإيرانية واستارا الأذربيجانية.

    يتوقع نقل 4.5 ملايين طن من الشحن و500 الف راكب في السنة الأولى بعد تشغيل السكة الحديد. يتوقع ان يبلغ حجم نقل الشحن في هذا الطريق 11 مليون طن بعد 10 سنوات من تشغيله بينما سيصل عدد الركاب المنقولين فيه الى 500 ألف راكب. طول السكة الحديد بين رشت واستارا 160 كم. تستمر اعمال انشاء هذا الطريق على قدم وساق.

     

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