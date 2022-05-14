وزراء النقل لمنظمة شنغهاي يختتمون مؤتمرهم التاسع في أوزبكستان

طشقند، 14 مايو (أذرتاج)

انعقد المؤتمر التاسع لوزراء النقل لمنظمة شنغهاي للتعاون في مدينة خيوة القديمة في أوزبكستان.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة النقل الأوزبكية ان المؤتمر حضره وزراء النقل ورؤساء اللجان من الصين وروسيا وباكستان والهند واوزبكستان وكازاخستان وقيرغزستان وطاجكستان.

ناقش المشاركون مسائل تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في المنظمة وانشاء ممرات النقل المثمرة الجديدة وانشاء مجموعة عمل خاصة لتطوير مجال النقل بين تلك البلدان وغيرها من المسائل.

كما تبنى المشاركون مشروع المفهوم الإطاري بين الدول الأعضاء ومشاريع العديد من الوثائق المتعلقة بتعميق التعاون.

قيل ان اجتماع قمة منظمة شنغهاي للتعاون المقام في 16 سبتمبر لهذا العام سيصادق على الوثائق التي تم تبنيها في المؤتمر.

يذكر ان أذربيجان تشارك في منظمة شنغهاي للتعاون بصفة شريك للحوار.