استيراد 4248 سيارة كهربائية الى أذربيجان خلال 4 أشهر
AzerTAg.az
١٩.٠٥.٢٠٢٢ [١٥:٣٤]
باكو، 19 مايو، (اذرتاج)
تم استيراد 4248 سيارة كهربائية الى البلد خلال أشهر يناير – أبريل من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الاذربيجاني ان 4156 سيارة من تلك السيارات المستوردة هجينة وتعمل بالكهرباء والوقود. أما 92 منها فتعمل بالمحرك الكهربائي فقط.
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