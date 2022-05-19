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    اقتصاد


    استيراد 4248 سيارة كهربائية الى أذربيجان خلال 4 أشهر

    ١٩.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٥‎:٣٤]

    باكو، 19 مايو، (اذرتاج)

    تم استيراد 4248 سيارة كهربائية الى البلد خلال أشهر يناير – أبريل من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الاذربيجاني ان 4156 سيارة من تلك السيارات المستوردة هجينة وتعمل بالكهرباء والوقود. أما 92 منها فتعمل بالمحرك الكهربائي فقط.

     

    AZERTAG.AZ :استيراد 4248 سيارة كهربائية الى أذربيجان خلال 4 أشهر
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