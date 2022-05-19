استيراد 4248 سيارة كهربائية الى أذربيجان خلال 4 أشهر

باكو، 19 مايو، (اذرتاج)

تم استيراد 4248 سيارة كهربائية الى البلد خلال أشهر يناير – أبريل من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الاذربيجاني ان 4156 سيارة من تلك السيارات المستوردة هجينة وتعمل بالكهرباء والوقود. أما 92 منها فتعمل بالمحرك الكهربائي فقط.