نقل 11 مليون طن من البضائع في الجزء الأذربيجاني من تراسيكا

باكو، 20 مايو، (أذرتاج)

بلغ حجم البضائع المنقولة عبر الجزء الأذربيجاني من ممر النقل تراسيكا (أوروبا – القوقاز - آسيا) 10 ملايين و858.3 ألف طن وبلغ حجم تبادل البضائع مليارين و557.7 مليون طن / كم خلال الربع الأول من العام الجاري.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن لجنة الاحصاء الحكومية ان 6 ملايين و115.1 ألف طن أو 56.3 في المائة من البضائع نُقل عن طريق البر و3 ملايين و507 ألف طن أو 32.3 في المائة من البضائع عن طريق السكك الحديدية ومليون و236.2 ألف طن أو 11.4 في المائة عن طريق البحر.

تم تشكيل 23.8 في المائة أو مليونين و585.3 ألف طن من البضائع المنقولة عبر الممر بضائع ترانزيت.