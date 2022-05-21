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    تنفيذ 998 ألف طن من أعمال التحميل والتفريغ في الموانئ البحرية

    ٢١.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٦:١٠]

    باكو، 21 مايو، (اذرتاج)

    تم تنفيذ 998 ألف طن من أعمال التحميل والتفريغ في الموانئ البحرية خلال شهر أبريل من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن 943.6 ألف طن من الشحنات المنقولة - شحنات العبور والترانزيت.

    وبلغ عدد الركاب المنقول بهذا النوع من النقل خلال الفترة المذكورة 1800 شخص.

     

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