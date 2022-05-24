تنفيذ 3.5 مليون طن من أعمال التحميل والتفريغ في الموانئ البحرية

باكو، 24 مايو، (اذرتاج)

تم تنفيذ 3 ملايين و516.3 ألف طن من أعمال التحميل والتفريغ في الموانئ البحرية خلال أشهر يناير - أبريل من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن 3 ملايين و315.4 ألف طن من الشحنات المنقولة أو 94.3 في المائة هو شحنات العبور والترانزيت.

وبلغ عدد الركاب المنقول بهذا النوع من النقل خلال الفترة المذكورة 71.8 ألف شخص.