تنفيذ 3.5 مليون طن من أعمال التحميل والتفريغ في الموانئ البحرية
AzerTAg.az
٢٤.٠٥.٢٠٢٢ [١٢:٠٧]
باكو، 24 مايو، (اذرتاج)
تم تنفيذ 3 ملايين و516.3 ألف طن من أعمال التحميل والتفريغ في الموانئ البحرية خلال أشهر يناير - أبريل من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن 3 ملايين و315.4 ألف طن من الشحنات المنقولة أو 94.3 في المائة هو شحنات العبور والترانزيت.
وبلغ عدد الركاب المنقول بهذا النوع من النقل خلال الفترة المذكورة 71.8 ألف شخص.
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