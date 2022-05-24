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    اقتصاد


    تنفيذ 3.5 مليون طن من أعمال التحميل والتفريغ في الموانئ البحرية

    ٢٤.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٢:٠٧]

    باكو، 24 مايو، (اذرتاج)

    تم تنفيذ 3 ملايين و516.3 ألف طن من أعمال التحميل والتفريغ في الموانئ البحرية خلال أشهر يناير - أبريل من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن 3 ملايين و315.4 ألف طن من الشحنات المنقولة أو 94.3 في المائة هو شحنات العبور والترانزيت.

    وبلغ عدد الركاب المنقول بهذا النوع من النقل خلال الفترة المذكورة 71.8 ألف شخص.

     

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