  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    توريد 90 حافلة ركاب إلى البلد خلال 3 أشهر

    ٣٠.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٢:٤٣]

    باكو، 30 مايو، (اذرتاج)

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن عدد الحافلات المستوردة إلى أذربيجان 90 حافلة خلال أشهر يناير – مارس من العام الجاري.

    كذلك تم توريد 15934 سيارة و1012 شاحنة إلى البلد خلال 3 أشهر.

    AZERTAG.AZ :توريد 90 حافلة ركاب إلى البلد خلال 3 أشهر
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٣٠.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٤:١٥‎]
    ارتفاع إنتاج سيارات الركاب في أذربيجان
    ٢٤.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٢:٠٧]
    تنفيذ 3.5 مليون طن من أعمال التحميل والتفريغ في الموانئ البحرية
    ٢١.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٦:١٠]
    تنفيذ 998 ألف طن من أعمال التحميل والتفريغ في الموانئ البحرية
    ٢٠.٠٥‎.٢٠٢٢ [١١:٥‎٠]
    نقل 11 مليون طن من البضائع في الجزء الأذربيجاني من تراسيكا
    توريد 90 حافلة ركاب إلى البلد خلال 3 أشهر