باكو، 30 مايو، (اذرتاج) أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن عدد الحافلات المستوردة إلى أذربيجان 90 حافلة خلال أشهر يناير – مارس من العام الجاري. كذلك تم توريد 15934 سيارة و1012 شاحنة إلى البلد خلال 3 أشهر.

AZERTAG.AZ : توريد 90 حافلة ركاب إلى البلد خلال 3 أشهر

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