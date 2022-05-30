توريد 90 حافلة ركاب إلى البلد خلال 3 أشهر
AzerTAg.az
٣٠.٠٥.٢٠٢٢ [١٢:٤٣]
باكو، 30 مايو، (اذرتاج)
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن عدد الحافلات المستوردة إلى أذربيجان 90 حافلة خلال أشهر يناير – مارس من العام الجاري.
كذلك تم توريد 15934 سيارة و1012 شاحنة إلى البلد خلال 3 أشهر.
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