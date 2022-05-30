ارتفاع إنتاج سيارات الركاب في أذربيجان

باكو، 30 مايو، (اذرتاج)

تم أنتاج 710 سيارة في البلاد خلال أشهر يناير - أبريل أو 202 سيارة أكثر من نفس الأشهر من العام الماضي.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الاحصاء الحكومية انه تم إنتاج منتجات بقيمة 167.8 مليون مانات في إنتاج الآلات والمعدات والمركبات الأخرى والسيارات والمقطورات.

وارتفع إنتاج السيارات والمقطورات وشبه المقطورات بنسبة 4.4 مرة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 وارتفع إنتاج المركبات الأخرى بنسبة 2.5 مرة وإنتاج الآلات والمعدات بنسبة 30.8 في المائة.