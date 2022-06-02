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    شركة "آزال" للطيران تستأنف رحلات الى روسيا

    ٠٢.٠٦.٢٠٢٢ [٢١:٣٥‎]

    باكو، 2 يونيو (أذرتاج)

    تستأنف شركة الخطوط الجوية الأذربيجانية "أزال" تسيير رحلاتها الجوية الى مدن روسية ابتداء من 15 يونيو.

    أفادت وكالة أذرتاج ان شركتي "أزال" و"بوتا ايرويز" تستأنفان تسيير رحلاتهما الى موسكو وسانت بطرسبورغ وهشترخان ومينيرالني فودي وكازان ابتداء من 15 يونيو.

    ستبدأ الخطوط الجوية الأذربيجانية تسيير رحلاتها اليومية الى مينائي دوموديدوفو وفنوكوفو بمدينة موسكو ابتداء من 15 يونيو. سيتم تسيير رحلات من باكو الى سانت بطرسبورغ مرتين في الأسبوع يوم الخميس ويوم الاحد.

    ستبدأ "بوتا ايويرز" شركة الطيران المنخفضة الميزانية تسيير رحلاتها مرتين في الأسبوع الى هشترخان (يوم الخميس ويوم الاحد) ومينيرالني فودي (الخميس والأحد) وكازان (الثلاثاء والسبت) ابتداء من ذلك اليوم.

    يمكن شراء تذاكر السفر في موقعي www.azal.az و “butaairways.az. يمكن التعرف على شروط الرحلة الى روسيا في ظل استمرار الجائحة في رابط https://www.azal.az/az/information/covid-russia, https://www.butaairways.az/az/covid/russia.

    ويمكن التعرف على شروط الرحلة الى أذربيجان في رابط

    https://www.azal.az/az/information/covid-azerbaijan https://www.butaairways.az/az/covid/azerbaijan

    AZERTAG.AZ :شركة "آزال" للطيران تستأنف رحلات الى روسيا
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