الجمارك تكشف عدد السيارات المستوردة إلى أذربيجان خلال مايو

باكو، 16 يونيو، (اذرتاج)

تم استيراد 5325 سيارة إلى أذربيجان خلال شهر مايو من العام الجاري وبلغت قيمتها 75 مليونا و551 ألف دولار.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية أنه كان 54 مركبا من السيارات المستوردة إلى البلد لنقل 10 ركاب او 4834 مركب لنقل الركاب عامة و408 مركب لنقل الشحن و29 مركبا من المراكب النقلية الخاصة.