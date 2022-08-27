استيراد 7256 سيارة كهربائية الى أذربيجان خلال 7 أشهر
AzerTAg.az
٢٧.٠٨.٢٠٢٢ [١٣:٠٠]
باكو، 25 أغسطس، (اذرتاج)
تم استيراد 7256 سيارة كهربائية الى البلد خلال أشهر يناير – يوليو من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الاذربيجاني ان 7070 سيارة من تلك السيارات المستوردة هجينة وتعمل بالكهرباء والوقود. أما 186 منها فتعمل بالمحرك الكهربائي فقط.
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