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    استيراد 7256 سيارة كهربائية الى أذربيجان خلال 7 أشهر

    ٢٧.٠٨.٢٠٢٢ [١٣:٠٠]

    باكو، 25 أغسطس، (اذرتاج)

    تم استيراد 7256 سيارة كهربائية الى البلد خلال أشهر يناير – يوليو من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الاذربيجاني ان 7070 سيارة من تلك السيارات المستوردة هجينة وتعمل بالكهرباء والوقود. أما 186 منها فتعمل بالمحرك الكهربائي فقط.

     

    AZERTAG.AZ : استيراد 7256 سيارة كهربائية الى أذربيجان خلال 7 أشهر
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