باكو، 30 أغسطس (أذرتاج) ستواصل الخطوط الجوية الأذربيجانية (أزال) تسيير رحلات جوية بين باكو – براغ – باكو حتى نهاية أكتوبر مع تسييرها مرتين في الأسبوع (الاثنين والجمعة).

AZERTAG.AZ : رحلات جوية بين باكو – براغ – باكو تستمر حتى نهاية أكتوبر

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