رحلات جوية بين باكو – براغ – باكو تستمر حتى نهاية أكتوبر
AzerTAg.az
٣٠.٠٨.٢٠٢٢ [١٠:٣٠]
باكو، 30 أغسطس (أذرتاج)
ستواصل الخطوط الجوية الأذربيجانية (أزال) تسيير رحلات جوية بين باكو – براغ – باكو حتى نهاية أكتوبر مع تسييرها مرتين في الأسبوع (الاثنين والجمعة).
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