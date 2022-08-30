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    رحلات جوية بين باكو – براغ – باكو تستمر حتى نهاية أكتوبر

    ٣٠.٠٨.٢٠٢٢ [١٠:٣٠]

    باكو، 30 أغسطس (أذرتاج)

    ستواصل الخطوط الجوية الأذربيجانية (أزال) تسيير رحلات جوية بين باكو – براغ – باكو حتى نهاية أكتوبر مع تسييرها مرتين في الأسبوع (الاثنين والجمعة).

    AZERTAG.AZ : رحلات جوية بين باكو – براغ – باكو تستمر حتى نهاية أكتوبر
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