تنفيذ 830.6 ألف طن من أعمال التحميل والتفريغ في الموانئ البحرية
AzerTAg.az
٣١.٠٨.٢٠٢٢ [١٤:٢٥]
باكو، 31 أغسطس، (اذرتاج)
تم تنفيذ 830.6 ألف طن من أعمال التحميل والتفريغ في الموانئ البحرية خلال شهر يوليو من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن 773.1 ألف طن من الشحنات المنقولة - شحنات العبور والترانزيت.
وبلغ عدد الركاب المنقول بهذا النوع من النقل خلال الفترة المذكورة 2100 شخص.
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