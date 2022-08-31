  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    الجمارك تكشف عدد السيارات المستوردة إلى أذربيجان خلال يوليو

    ٣١.٠٨.٢٠٢٢ [١٦:٢١]

    باكو، 31 أغسطس، (أذرتاج)

    تم استيراد 6189 سيارة إلى أذربيجان خلال شهر يوليو من العام الجاري وبلغت قيمتها 80 مليونا و761 ألف دولار.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية أنه كان 6 مركبات من السيارات المستوردة إلى البلد لنقل 10 ركاب او 5758 مركب لنقل الركاب عامة و411 مركب لنقل الشحن و14 مركبا من المراكب النقلية الخاصة.

    AZERTAG.AZ :الجمارك تكشف عدد السيارات المستوردة إلى أذربيجان خلال يوليو
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٣١.٠٨.٢٠٢٢ [١٤:٢٥‎]
    تنفيذ 830.6 ألف طن من أعمال التحميل والتفريغ في الموانئ البحرية
    ٣٠.٠٨.٢٠٢٢ [١٠:٣٠]
    رحلات جوية بين باكو – براغ – باكو تستمر حتى نهاية أكتوبر
    ٢٧.٠٨.٢٠٢٢ [١٣:٠٠]
    استيراد 7256 سيارة كهربائية الى أذربيجان خلال 7 أشهر
    ٢٥‎.٠٧.٢٠٢٢ [١٥‎:٣٥‎]
    مطار زنكيلان قيد الانشاء في أذربيجان يحصل على صفة دولية ورمز الاتحاد الدولي للنقل الجوي ZZE
    الجمارك تكشف عدد السيارات المستوردة إلى أذربيجان خلال يوليو