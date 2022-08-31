الجمارك تكشف عدد السيارات المستوردة إلى أذربيجان خلال يوليو
AzerTAg.az
٣١.٠٨.٢٠٢٢ [١٦:٢١]
باكو، 31 أغسطس، (أذرتاج)
تم استيراد 6189 سيارة إلى أذربيجان خلال شهر يوليو من العام الجاري وبلغت قيمتها 80 مليونا و761 ألف دولار.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية أنه كان 6 مركبات من السيارات المستوردة إلى البلد لنقل 10 ركاب او 5758 مركب لنقل الركاب عامة و411 مركب لنقل الشحن و14 مركبا من المراكب النقلية الخاصة.
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