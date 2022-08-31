الجمارك تكشف عدد السيارات المستوردة إلى أذربيجان خلال يوليو

باكو، 31 أغسطس، (أذرتاج)

تم استيراد 6189 سيارة إلى أذربيجان خلال شهر يوليو من العام الجاري وبلغت قيمتها 80 مليونا و761 ألف دولار.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية أنه كان 6 مركبات من السيارات المستوردة إلى البلد لنقل 10 ركاب او 5758 مركب لنقل الركاب عامة و411 مركب لنقل الشحن و14 مركبا من المراكب النقلية الخاصة.