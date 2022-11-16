باكو: انعقاد اجتماع فريق العمل المعني بتطوير ممر النقل الدولي العابر لبحر الخزر

باكو، 16 نوفمبر (أذرتاج)

انعقد اجتماع فريق العمل المعني بتطوير ممر النقل الدولي العابر لبحر الخزر بباكو في 15 نوفمبر، بحضور كبار مسئولين للكيانات ذات الصلة في أذربيجان وتركيا وجورجيا وكازاخستان.

قيل في الاجتماع ان حجم نقل الترانزيت عبر هذا الممر شهد زيادة ملحوظة عام 2022 نتيجة المساعي المشتركة لجميع المشاركين في الممر، حسبما أفادت أذرتاج. تم تحقيق العديد من التحسينات لتقليل مدة النقل على مدى طريق الممر. ان تطبيق خدمة إدارة العمليات سمح بتنظيم علاقة سريعة بين كافة الأطراف في القطاع الاذربيجاني من الممر.

نوقش في الاجتماع تقرير أعده فريق العمل حول نتائج الاعمال المنجزة لتصديق مستويات التعريفات على ممر النقل الدولي العابر لبحر الخزر ولتبادل المعلومات حول محطات تحرك قطارات الحاويات.