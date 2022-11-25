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    اقتصاد


    تنفيذ أكثر من مليون طن من أعمال التحميل والتفريغ في الموانئ البحرية

    ٢٥‎.١١.٢٠٢٢ [١٥‎:٣١]

    باكو، 25 نوفمبر، )أذرتاج(

    تم تنفيذ مليون و33.4 ألف طن من أعمال التحميل والتفريغ في الموانئ البحرية خلال شهر أكتوبر من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن 918 ألف طن من الشحنات المنقولة - شحنات العبور والترانزيت.

    وبلغ عدد الركاب المنقول بهذا النوع من النقل خلال الفترة المذكورة 1900 شخص.

     

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