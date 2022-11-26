توريد 3585 حافلة ركاب إلى البلد خلال 9 أشهر

باكو، 26 نوفمبر، (اذرتاج)

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن عدد الحافلات المستوردة إلى أذربيجان 337 حافلة خلال أشهر يناير – سبتمبر من العام الجاري.

كذلك تم توريد 51 ألفا و55 سيارة و3585 شاحنة إلى البلد خلال 9 أشهر.