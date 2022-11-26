  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    توريد 3585 حافلة ركاب إلى البلد خلال 9 أشهر

    ٢٦.١١.٢٠٢٢ [١١:٠٢]

    باكو، 26 نوفمبر، (اذرتاج)

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن عدد الحافلات المستوردة إلى أذربيجان 337 حافلة خلال أشهر يناير – سبتمبر من العام الجاري.

    كذلك تم توريد 51 ألفا و55 سيارة و3585 شاحنة إلى البلد خلال 9 أشهر.

    AZERTAG.AZ :توريد 3585 حافلة ركاب إلى البلد خلال 9 أشهر
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٦.١١.٢٠٢٢ [١٢:١٩]
    الجمارك تكشف عدد السيارات المستوردة إلى أذربيجان خلال أكتوبر
    ٢٥‎.١١.٢٠٢٢ [١٥‎:٣١]
    تنفيذ أكثر من مليون طن من أعمال التحميل والتفريغ في الموانئ البحرية
    ١٦.١١.٢٠٢٢ [١١:٥‎٤]
    باكو: انعقاد اجتماع فريق العمل المعني بتطوير ممر النقل الدولي العابر لبحر الخزر
    ٢٢.١٠.٢٠٢٢ [١٥‎:٣٩]
    نقل 33.2 مليون طن من البضائع في الجزء الأذربيجاني من تراسيكا
    توريد 3585 حافلة ركاب إلى البلد خلال 9 أشهر