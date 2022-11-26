الجمارك تكشف عدد السيارات المستوردة إلى أذربيجان خلال أكتوبر

باكو، 26 نوفمبر، (اذرتاج)

تم استيراد 5591 سيارة إلى أذربيجان خلال شهر أكتوبر من العام الجاري وبلغت قيمتها 85 مليونا و337 ألف دولار.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية أنه كان 12 مركبا من السيارات المستوردة إلى البلد لنقل 10 ركاب او 5037 مركب لنقل الركاب عامة و499 مركب لنقل الشحن و43 مركبا من المراكب النقلية الخاصة.