انخفاض إنتاج سيارات الركاب في أذربيجان

باكو، 28 نوفمبر، (اذرتاج)

تم أنتاج 1634 سيارة في البلاد خلال أشهر يناير - أكتوبر أو 264 سيارة أكثر من نفس الأشهر من العام الماضي.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الاحصاء الحكومية انه تم إنتاج منتجات بقيمة 441.2 مليون مانات في إنتاج الآلات والمعدات والمركبات الأخرى والسيارات والمقطورات.

وارتفع إنتاج السيارات والمقطورات وشبه المقطورات بنسبة 3.2 مرات مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 وارتفع إنتاج المركبات الأخرى بنسبة 81.7 مرة وإنتاج الآلات والمعدات بنسبة 45 في المائة.