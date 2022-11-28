تنفيذ أكثر من مليون طن من أعمال التحميل والتفريغ في الموانئ البحرية
AzerTAg.az
٢٨.١١.٢٠٢٢ [١٥:٠٦]
باكو، 28 نوفمبر، )أذرتاج(
تم تنفيذ 9 ملايين و717.5 ألف طن من أعمال التحميل والتفريغ في الموانئ البحرية خلال أشهر يناير - أكتوبر من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن 8 ملايين و966.4 ألف طن أو 92.3 في المائة من الشحنات المنقولة - شحنات العبور والترانزيت.
وبلغ عدد الركاب المنقول بهذا النوع من النقل خلال الفترة المذكورة 335 ألف شخص.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٨.١١.٢٠٢٢ [١١:٥٣]
٢٦.١١.٢٠٢٢ [١٢:١٩]
٢٦.١١.٢٠٢٢ [١١:٠٢]
٢٥.١١.٢٠٢٢ [١٥:٣١]
٢٨.١١.٢٠٢٢ [١٨:١٢]
٢٨.١١.٢٠٢٢ [١٨:٠٥]
٢٨.١١.٢٠٢٢ [١٠:٣٦]
٢٨.١١.٢٠٢٢ [٠٩:٠٠]
٢٨.١١.٢٠٢٢ [١٧:٥٢]
٢٨.١١.٢٠٢٢ [١٦:٥٣]
٢٨.١١.٢٠٢٢ [١٥:٠٦]
٢٨.١١.٢٠٢٢ [١١:٥٣]
١٧.١١.٢٠٢٢ [١٦:٣٤]
١٤.١١.٢٠٢٢ [٢١:٤٥]
١٤.١١.٢٠٢٢ [١٧:١٤]
٢٨.١١.٢٠٢٢ [٠٩:٤٩]
٢٥.١١.٢٠٢٢ [١٢:٤٢]
٢٥.١١.٢٠٢٢ [١٢:٤١]
١٨.١٠.٢٠٢٢ [١٧:١٥]
١٣.١٠.٢٠٢٢ [١٢:٥٢]
٠٦.٠٩.٢٠٢٢ [١٦:٣٩]
٢٣.٠٨.٢٠٢٢ [١٤:٢٢]
٢٨.١١.٢٠٢٢ [١٧:١٩]
٢٨.١١.٢٠٢٢ [١٧:١٨]
٢٨.١١.٢٠٢٢ [١١:٢٧]
٢٨.١١.٢٠٢٢ [١٠:٤٧]
٢٨.١١.٢٠٢٢ [١٥:٢٩]
٢٨.١١.٢٠٢٢ [١٢:٣٨]
٢٦.١١.٢٠٢٢ [١٥:٣٠]
٢٥.١١.٢٠٢٢ [١٥:٣٦]
٢٨.١١.٢٠٢٢ [١٨:٠٤]
٢٨.١١.٢٠٢٢ [١٥:١٨]
٢٨.١١.٢٠٢٢ [١٥:٠٩]
٢٨.١١.٢٠٢٢ [١٣:٣٨]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك