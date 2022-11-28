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    اقتصاد


    تنفيذ أكثر من مليون طن من أعمال التحميل والتفريغ في الموانئ البحرية

    ٢٨.١١.٢٠٢٢ [١٥‎:٠٦]

    باكو، 28 نوفمبر، )أذرتاج(

    تم تنفيذ 9 ملايين و717.5 ألف طن من أعمال التحميل والتفريغ في الموانئ البحرية خلال أشهر يناير - أكتوبر من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن 8 ملايين و966.4 ألف طن أو 92.3 في المائة من الشحنات المنقولة - شحنات العبور والترانزيت.

    وبلغ عدد الركاب المنقول بهذا النوع من النقل خلال الفترة المذكورة 335 ألف شخص.

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