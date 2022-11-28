تنفيذ أكثر من مليون طن من أعمال التحميل والتفريغ في الموانئ البحرية

باكو، 28 نوفمبر، )أذرتاج(

تم تنفيذ 9 ملايين و717.5 ألف طن من أعمال التحميل والتفريغ في الموانئ البحرية خلال أشهر يناير - أكتوبر من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن 8 ملايين و966.4 ألف طن أو 92.3 في المائة من الشحنات المنقولة - شحنات العبور والترانزيت.

وبلغ عدد الركاب المنقول بهذا النوع من النقل خلال الفترة المذكورة 335 ألف شخص.