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    نقل 37.8 مليون طن من البضائع في الجزء الأذربيجاني من تراسيكا

    ٢٩.١١.٢٠٢٢ [١٠:٢٢]

    باكو، 28 نوفمبر، (أذرتاج)

    بلغ حجم البضائع المنقولة عبر الجزء الأذربيجاني من ممر النقل تراسيكا (أوروبا – القوقاز - آسيا) 37 مليونا و829.6 ألف طن وبلغ حجم تبادل البضائع 9 مليارات و435.5 مليون طن / كم خلال 9 أشهر من العام الجاري.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن لجنة الاحصاء الحكومية ان 20 مليونا و376.1 ألف طن أو 53.9 في المائة من البضائع نُقل عن طريق البر و12 مليونا و435.7 ألف طن أو 32.9 في المائة من البضائع عن طريق السكك الحديدية و5 ملايين و17.8 ألف طن أو 13.2 في المائة عن طريق البحر.

    تم تشكيل 27.4 في المائة أو 10 ملايين و352.5 ألف طن من البضائع المنقولة عبر الممر بضائع ترانزيت.

    AZERTAG.AZ :نقل 37.8 مليون طن من البضائع في الجزء الأذربيجاني من تراسيكا
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