باكو، 1 ديسمبر (أذرتاج) تناقش مسائل عقد الجلسة الثانية من الحوار الرفيع المستوى للنقل في باكو. أفادت أذرتاج ان المناقشات بهذا الشأن جرت في لقاء جمع وزير التنمية الرقمية والنقل الاذربيجاني رشاد نبييف مع المفوض الأوروبي للنقل عادينا واليان.

AZERTAG.AZ : بحث عقد الجلسة الثانية للحوار الرفيع المستوى للنقل في باكو

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