باكو تسبق إسطنبول في عدد سيارات الأجرة

باكو، 2 ديسمبر، أذرتاج

قال خبير قسم تنظيم قطاع النقل بوزارة التنمية الرقمية والنقل رؤوف سفروف في كلمة ألقاها في مؤتمر في عنوان "تنمية مجمع النقل واللوجستية" بجامعة الهندسة المعمارية والإنشاء الأذربيجانية في 2 ديسمبر اليوم إن عدد سيارات الأجرة الناشطة في باكو أكثر من سيارات الأجرة (التاكسي) الناشطة في مدينة إسطنبول.

وأوضح سفروف أن أكثر من 40 الف سيارة أجرة ناشطة على نطاق البلد في الوقت الحاضر ومنها 28 الف سيارة أجرة في باكو والحال أن عدد سيارات الأجرة في إسطنبول حوالي 17 الف سيارة أجرة.

وأشار سفروف الى أن عدد سيارات الأجرة في إسطنبول خاضع لحصة مفروضة عليه وذلك يتيح فرصة تنظيم الزحام في المدينة.