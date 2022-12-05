السكك الحديدية الأذربيجانية تضاعف حجم نقل البضائع مع أوزبكستان بأكثر من مرتين

باكو، 5 ديسمبر، (أذرتاج)

واصلت شركةADY Express" " التابعة للسكك الحديدية الأذربيجانية أنشطتها في اتجاه تطوير العلاقات التجارية خلال عام 2022. كانت الإجراءات المعقدة التي تم تنفيذها فيما يتعلق بتوسيع جغرافية النقل موجهة بشكل خاص لزيادة التعاون مع دول آسيا الوسطى.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن شركة السكك الحديدية الأذربيجانية أن زيادة التعاون مع أوزبكستان هي إحدى القضايا ذات الأولوية. ازداد نقل البضائع المتعلقة بأوزبكستان. وشكلت البضائع العابرة 98 في المائة من المنقولات. حوالي 200 ألف طن من البضائع المنقولة هي جزء من شحنات الصادرات الأوزبكية والباقي يخص البضائع المستوردة.

تم عملية النقل في كلا الاتجاهين عبر بحر الخزر.