الخطوط الجوية الأذربيجانية تبدأ تسيير رحلات الى فرغانة

باكو، 14 ديسمبر، (أذرتاج)

توسع شركة الخطوط الجوية "آزال" الأذربيجانية خارطة رحلاتها إلى أوزبكستان وتبيع تذاكر للرحلة على اتجاه "باكو - فرغانة – باكو".

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الشركة أن اول رحلة ستسير إلى هذه المدينة في 15 ديسمبر وسيتم تشغيل الرحلات مرة واحدة في الأسبوع - أيام الخميس.

يذكر أن شركة "آزال" تسير رحلاتها إلى مدينتين أخريين في أوزبكستان وهما طشقند وسمرقند. يمكن شراء تذاكر هذه الرحلات وغيرها من الرحلات الجوية من الموقع الرسمي www.azal.az وكذلك من الوكالات المعتمدة لشركة الطيران.

سيتم السماح للمسافرين الذين يستوفون شروط النقل ويسمح لهم بالسفر بموجب القيود الوبائية الحالية على الرحلات المذكورة.