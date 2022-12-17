بسبب الضباب الكثيف.. تحويل طائرتين ماليزية وبولندية من مطار تبيليسي إلى مطار باكو

باكو، 17 ديسمبر (أذرتاج)

اجبر الضباب الكثيف وعدم وضوح الرؤية الافقية في تبيليسي طائرة تابعة لشركة AirAsia الماليزية كانت متجهة من بانكوك على تحويل رحلتها من تبيليسي الى مطار حيدر علييف الدولي بباكو أذربيجان. هبطت الطائرة Airbus A330 في مطار باكو في الساعة 09:13 بالتوقيت المحلي.

أفادت أذرتاج ان الطائرة التابعة لشركة LOT البولندية هي الأخرى هبطت في مطار باكو بسبب الضباب الكثيف وعدم وضوح الرؤية الافقية التي تمكن الطائرات من الهبوط الآمن على مدرجات مطار تبيليسي بجورجيا. وواصلت الطائرة رحلتها المحددة بعد إقلاعها من مطار باكو في الساعة 07:46 بالتوقيت المحلي.