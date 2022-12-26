توريد 66.8 حافلة ركاب إلى البلد خلال 11 شهرا

باكو، 26 ديسمبر، (اذرتاج)

تم استيراد 66 ألفا و866 سيارة بقيمة 932 مليون و95 ألف دولار أمريكي إلى أذربيجان خلال اشهر يناير-نوفمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية أنه كان 374 مركب من السيارات المستوردة إلى البلد لنقل 10 ركاب او 61637 مركب لنقل الركاب عامة و4556 مركب لنقل الشحن و299 مركب من المراكب النقلية الخاصة.