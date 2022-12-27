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    اقتصاد


    هبوط اضطراري لطائرة فلاي دبي متجهة من دبي الى تبيليسي في باكو

    ٢٧.١٢.٢٠٢٢ [١٢:٥‎٥‎]
    هبوط اضطراري لطائرة فلاي دبي متجهة من دبي الى تبيليسي في باكو

    باكو، 27 ديسمبر (أذرتاج)

    هبطت طائرة لشركة فلاي دبي رحلة رقم “FZ-8637” متجهة من دبي الى تبيليسي اضطراريا في مطار حيدر علييف الدولي في باكو عاصمة أذربيجان، بسبب الضباب الكثيف في المطار الجورجي، حسبما أفادت وكالة انباء أذرتاج.

    هبطت الطائرة من نوع Boeing 737 MAX بنجاح في الساعة 12:03 بتوقيت باكو

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