في طريقه من أوزبكستان الى أوروبا: اول قطار حاويات يصل الى باكو

باكو، 27 ديسمبر (أذرتاج)

يصل اول قطار حاويات الى باكو بعد انطلاقه من أوزبكستان متجهة الى أوروبا في طريق النقل الدولي “CASCA+” الذي أنشئ في إطار طريق النقل الدولي العابر لبلدان حوض المحيط الهادئ واسيا – الصين وقيرغزستان واوزبكستان وتركمانستان وأذربيجان وجورجيا وتركيا وأوروبا".

أفادت أذرتاج نقلا عن "سكك الحديد الأذربيجانية" ان الحاويات تم توصيلها من ميناء تركمانباشي الى ميناء باكو بعبّارة "بالكان" المملوكة لشركة "سكك الحديد الأذربيجانية للحاويات".

يجب الذكر ان قطار الحاويات تتحرك في طريق طوله الإجمالي أكثر من 4000 كم عبر أوزبكستان وتركمانستان وأذربيجان وجورجيا وبلغاريا / أوروبا".

يتوجه القطار الذي يحمل شحن الخليط النحاسي من باكو الى ميناء بورقاس البلغاري. يتكون القطار من 91 حاوية.

يجب الإشارة الى ان مشروع النقل “CASCA+” مبادرة مشتركة لسكك الحديد لكل من أذربيجان وجورجيا وقيرغزستان وتركمانستان وتركيا واوزبكستان.