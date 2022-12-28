بحث خطة عمل مشترك حول ممر النقل الدولي العابر لبحر الخزر

باكو، 28 ديسمبر (أذرتاج)

انعقد لقاء بين وفدي "سكك الحديد الأذربيجانية" و"سكك الحديد الكازاخستانية" في عاصمة كازاخستان استانا في 27 ديسمبر.

أفادت أذرتاج ان الطرفين ناقشا آفاق تطوير التعاون في مجالات النقل واللوجيستية بين البلدين ولاسيما خطة عمل مشترك حول ممر النقل الدولي العابر لبحر الخزر.

كذلك اجري تبادل الآراء حول شروط نقل الشحن والبضائع المرسلة من الصين والكازاخستان عبر أذربيجان، القابلية التنافسية للممر المذكور وجلب احجام إضافية من الشحن.

احيط الجانب الكازاخستاني علما بالأعمال المقامة لزيادة جاذبية طرق النقل العابرة لأذربيجان.