باكو، 11 يناير، (أذرتاج)

صدرت تركيا حافلات بمقاسات مختلفة بقيمة 47 مليون و666 ألف دولار إلى أذربيجان خلال العام الماضي.

أفادت اذرتاج نقلا عن وكالة الاناضول ان اذربيجان ضمن المراكز العشرة الأولى على قائمة البلدان التي تصدر تركيا المركبات إليها. 8 من أكثر 10 دول مصدرة هي دول أوروبية.

وجاءت فرنسا في المرتبة الأولى بين الدول الأكثر استيرادا للحافلات التركية بقيمة 308 مليون و941 ألف دولار، تلتها ألمانيا بـ160 مليونا و928 ألف دولار.

وحلت إيطاليا في المرتبة الثالثة بـ146 مليونا و369 ألف دولار.

وزادت هذه الصادرات بنسبة 16.10 بالمئة مقارنة مع صادرات عام 2021. وبلغت القيمة الإجمالية لصادرات القطاع خلال العام الماضي مليارا و469 مليونا و272 ألف دولار.