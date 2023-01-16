نقل أكثر من 432 ألف طن من البضائع على خط سكة حديد "باكو - تبليسي – قارص"

باكو، 16 يناير، (اذرتاج)

تم نقل 432 ألف و284 طن من البضائع على خط سكة حديد "باكو - تبليسي – قارص" خلال عام 2022 وبلغ الحجم الإجمالي لنقل البضائع مليون و347 ألف و585 طن خلال سنوات 2017-2022.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن شركة "السكك الحديد الأذربيجانية" انه يتم تنفيذ عدد من المشاريع الهامة لزيادة نقل البضائع بشكل كبير على هذا الطريق.