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    "الخطوط الجوية الأذربيجانية" تجتاز بنجاح شهادة الأيوسا (IOSA)

    ١٩.٠١.٢٠٢٣ [١٦:٢٥‎]

    باكو، 19 يناير (أذرتاج)

    أعلنت شركة الخطوط الجوية الأذربيجانية "أزال" أنها اجتازت بنجاح كافة المعايير المطلوبة في برنامج تدقيق المنظمة الدولية للنقل الجوي (الأياتا) على ادارة سلامة العمليات والتشغيل (الأيوسا)، حسبما قالت الشركة لوكالة انباء أذرتاج.

    يُعترف بتسجيل الأيوسا (IOSA) على أنه أفضل معيار لدعم وتحسين مستويات سلامة الطيران العالمية، وهو معترف به دوليًا من قبل العديد من هيئات الطيران والمشغلين الدوليين باعتباره مثالاً للسلامة.

    يقوم المدققون المعتمدون من اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) بتقييم أنظمة إدارة السلامة التشغيلية في حوالي 1000 معيار من المعايير والممارسات الموصي بها، والتي تتعلق في الغالب بالسلامة التشغيلية بالإضافة إلى الأمن والصيانة والهندسة ومراقبة الجودة وتوكيدها وغيرها من إجراءات شركات الطيران التي تضمن سلامة العمليات لمشغلي الطيران.

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